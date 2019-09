Sicherheit : Dank damaliger Weitsicht gibt’s heute Nachwuchs

Lampaden/Schillingen Die Jugendfeuerwehr Lampaden ist 30 Jahre alt. Bei dem Tag der offenen Tür wurde auch ein Wettkampf ausgetragen.

(whrc) Die Abnahme der Feuerwehrleistungsabzeichen der Stufe Bronze und Gold war in Lampaden. Teilnehmer der Stufe Bronze waren zwei Gruppen der Berufsfeuerwehr Trier sowie eine Gruppe der Feuerwehr Irsch/Saar. Aus dem Saarland nahm die Feuerwehr vom Löschbezirk Altforweiler mit zwei Gruppen in Gold, von der Stadtfeuerwehr Trier nahm der Löschzug Irsch mit zwei Staffeln Gold teil. Allen Teilnehmer wurde das Leistungsabzeichen mit Urkunde überreicht.

Am nächsten Tag war Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr. Schnell wurde klar: Das Interesse an der Jugendfeuerwehr und Feuerwehr in Lampaden ist sehr hoch. Die Feuerwehr konnte in der letzten Zeit sechs neue Mitglieder gewinnen. Drei Jugendfeuerwehrmitgliedern steht der Übergang in die aktive Wehr bevor.