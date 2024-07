Jugendfeuerwehr Niedermennig Sport- oder Zeltplatz? So feiert der Feuerwehrnachwuchs seinen 25. Geburtstag im Konzer Tälchen

Konz-Niedermennig · Die Jugendfeuerwehr Niedermennig wird 25 Jahre alt. Aus diesem Anlass findet das Zeltlager der Verbandsgemeinde Konz im Tälchen statt. Was der Feuerwehr-Nachwuchs in all den Jahren erlebt hat, wie es den Jugendlichen gefällt und was bei der Jubiläumsfeier in Niedermennig geboten wird.

16.07.2024 , 07:25 Uhr

Die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Niedermennig und ihre Betreuer freuen sich schon auf das Zeltlager zum 25. Jubiläum. Zum Angebot gehören unter anderem eine Wanderrallye und eine Nachtwanderung. Neun Jugendfeuerwehren aus der Verbandsgemeinde Konz haben ihre Teilnahme zugesagt. Foto: Matthias Willems

Von Matthias Willems