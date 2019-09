Jugendkultur und -sport : Jugendevent in Konz-Könen

Jugendevent in Konz-Könen

Konz-Könen (red) Jugendliche der Jugendgruppen Könen und Tälchen veranstalten am Samstag, 28. September, mit Unterstützung der Mobilen Jugendarbeit sowie der kommunalen Jugendpflegestelle Konz das MEET & BEAT 2019, ein ganz besonderes Jugendevent für Jugendliche aus der Region.

Das Konzept zum Event wurde von einem Organisationsteam aus den Jugendgruppen sowie den unterstützenden Kooperationspartnern in mehreren Planungstreffen unter besonderem Einbezug der Ideen und Interessen der Jugendlichen gemeinsam ausgearbeitet.

Das Meet & BEAT soll dabei insbesondere Jugendgruppen sowie Jugendliche aus der Region zusammenbringen und vernetzen. In unterschiedlichen Wettbewerben bestehend aus verschiedensten Turnieren (unter anderem einem Funparcours, Fußball-Bubble, Human Soccer, T -Wall, Swing me off und vielem mehr) können sich angemeldete Gruppen mit einer Gruppengröße von mindestens vier Jugendlichen von 16 bis 20 Uhr gegenseitig herausfordern und gegeneinander antreten.