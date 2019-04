Jedes Jahr werden junge Menschen aktiv, um Geld für Jugendarbeit zu sammeln – für eigene Aktionen und Projekte anderer. Viele Gruppen sammeln von Montag 29. April bis Mittwoch, 8. Mai an den Haustüren und bei öffentlichen Aktionen.

Die eine Hälfte des Geldes darf die Jugendgruppe behalten. Damit kann alles finanziert werden, was für die Gruppe wichtig ist: ob Räume renoviert oder neu ausgestattet werden, ob Materialien, Spiele oder ein neuer Computer angeschafft werden sollen oder der nächste Gruppenausflug bezahlt werden muss.

Die andere Hälfte wird an den Landesjugendring überwiesen. Damit werden Projekte der Mitgliedsverbände und des Landesjugendringes etwa im Rahmen der Inklusion oder der Entwicklungszusammenarbeit unterstützt. An der Sammlung dürfen sich alle Jugendgruppen in Rheinland-Pfalz beteiligen, unabhängig von einer Mitgliedschaft im Landesjugendring. Schirmherrin ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.Teilnehmen können nicht nur offene Jugendgruppen oder -clubs, sondern auch Jugendabteilungen der Musik- und Sportvereine, Jugendfeuerwehren, Messdiener oder andere Jugendgruppen. Wer mitmachen möchte, kann sich bis Donnerstag, 18. April, im Jugendbüro der Verbandsgemeinde unter der Nummer 06503/809300 oder per E-Mail jugend@hermeskeil.de melden. Die Jugendlichen erhalten Ausweise, die zum Sammeln legitimieren. Spender sind aufgefordert, sich diese zeigen zu lassen und darauf zu achten, dass der gespendete Betrag korrekt in die Sammelliste eingetragen wird.