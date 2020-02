Freizeit : Jugendliche aus dem Hochwald besuchen Berlin – Noch Plätze frei bei Jugendtour

Hermeskeil Eine Entdeckungstour in den Osterferien durch die Hauptstadt bietet das Jugendbüro der Verbandsgemeinde Hermeskeil für junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 20 Jahren an.

Die Teilnehmer besuchen im Rahmen der fünftägigen politischen Jugendtour vom 14. bis 18. April den Bundestag, lernen die Geschichte der Stadt mit ihren vielfältigen Kulturen genauer kennen und können Berlin auch auf eigene Faust erkunden. Die An- und Abreise erfolgt mit der Deutschen Bahn, die Unterbringung in Mehrbettzimmern.

Die Teilnahme kostet 199 Euro, darin enthalten sind Fahrtkosten, Übernachtung, Frühstück, Programmkosten und die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin. Die Jugendtour wird in Kooperation mit der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell organisiert.

Anmeldeschluss ist der 12. März. Anmeldungen sind möglich im Internet unter www.jugend.hermeskeil.de, telefonisch bei Jugendpfleger Dominic Krämer unter 06503/809300, per E-Mail an jugend@hermeskeil.de oder im Jugendbüro in Hermeskeil in der Trierer Straße 34.