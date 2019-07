Ferienfreizeit : Jugendliche bauen Dorf in den Bäumen

Kell am See Sie zeigen dabei hervorragendes handwerkliches Geschick, und das in den Ferien.

(red) Ein Baumhaus bauen – wer träumt nicht davon? Im Rahmen eines in Rheinland-Pfalz einzigartigen Projekts in Kell am See wurde dieser Traum nun Wirklichkeit. Vom 30. Juni bis 13. Juli entstand im Gemeindewald von Kell am See ein Baumhaus mit 6 Plattformen und rund 120 Quadratmetern. Gebaut wurde es von 14 Jugendlichen des Landkreises Trier-Saarburg und angrenzender Landkreise im Rahmen einer zweiwöchigen Ferienfreizeit. Das Baumhaus verfügt über Schlaf-, Koch- und Waschmöglichkeiten und bietet derzeit Platz für bis zu 25 Personen. Die Plattformen werden unterschiedlich hoch verankert und dann durch Stege und Treppen miteinander verbunden, so dass man sich wie in einem ganz normalen Haus bewegen kann. Natürlich sind die Baumhäuser nicht für die Ewigkeit gedacht. In regelmäßigen Abständen werden Plattformen auch wieder abgebaut und durch andere ersetzt. So entsteht ein sich ständig wandelndes aber dennoch dauerhaftes „Dorf in den Bäumen“.