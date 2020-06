Ferienfreizeit in Konz : Spielstadt fällt aus, es gibt  Alternativen

Konz Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Beschränkungen kann die Kinderspielstadt Wuselkusen 2020 nicht stattfinden. Aus diesem Grund hat das Jugendnetzwerk Konz (Junetko) ein alternatives Sommerferienprogramm zu dem Thema „Einmal um die Welt“ entwickelt.

Das Angebot läuft über die gesamten Sommerferien. In jeder Woche können jeweils 20 Kinder, aufgeteilt in feste Kleingruppen und gestaffelt in zwei Altersklassen (sieben bis zehn Jahre, elf bis 13 Jahre), teilnehmen. Die Teilnehmer müssen sich laut Junetko selbst verpflegen. Nur das Mineralwasser werde gestellt. Das Angebot geht jeweils montags bis freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr. Pro Kind und Woche fällt ein Kostenbeitrag von 50 Euro an. Die Teilnahme ist pro Kind auf eine Woche beschränkt.