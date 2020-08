Freizeitangebot : Jugendpfleger sucht Helfer für Kinderprojekttage im Raum Kell

Mandern/Waldweiler/Kell am See (red) Die Organisatoren der Kinderprojekttage in Dörfern der ehemaligen Verbandsgemeinde (VG) Kell am See suchen noch ehrenamtliche Helfer, die sie bei dem zweitägigen Programm unterstützen. Laut VG-Jugendpfleger Jochen Heib sind die Projekttage für den 14. und 15. Oktober in der ersten Woche der Herbstferien in Mandern/Waldweiler und Kell am See geplant.

Falls sich nicht genug Freiwillige fänden, müsse das Angebot leider abgesagt werden.

Das Programm für Kinder im Grundschulalter hat in der früheren VG Kell seit mehr als 20 Jahren Tradition. 2018 wurde es erstmals nicht mehr federführend vom Kreis, sondern von der Verbandsgemeinde veranstaltet. Zentrales Ziel dabei ist, die Fantasie der Kinder anzuregen und ihnen durch den direkten Kontakt mit kreativen Köpfen Impulse zu geben. Meist gehören Ausflüge in die Natur und Besuche von heimischen Künstlern zu den Aktivitäten in den beteiligten Dörfern.