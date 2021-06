Sicherheit : Mehr Jugendarbeit soll neben Alkoholverbot helfen, Eskalationen in Saarburg zu verhindern

Dieses Schild steht zwar nicht in Saarburg, ein Alkoholverbot soll es in Teilen der Innenstadt dennoch künftig an den Wochenende abends geben. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Saarburg Jugendpflegerin Jacqueline Maron erklärt, was sie vom Alkoholverbot in Saarburg hält, was aus ihrer Sicht bei Jugendlichen gerade los ist und was sie vorhat, um die Situation zu entschärfen.