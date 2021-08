Kunst : Grafitti-Workshop für Jugendliche in Saarburg

Saarburg Das Jugendzentrum Saarburg veranstaltet in Kooperation mit dem Jugendzentrum „Auf der Höhe“ in Trier und dem Jugendforum Saarburg einen zweitägigen Graffiti-Workshop zum Thema Kinder- und Jugendrechte.

Die beiden Termine sind jeweils donnerstags, 9. und 16. September, von 17 bis 20 Uhr am Jugendzentrum Saarburg. Künstlerisch angeleitet wird der Workshop von Trierer Graffiti-Künstlern und Künstlerinnen vom Jugendzentrum „Auf der Höhe“. Am ersten Workshop-Termin werden Skizzen erstellt und der Umgang mit der Sprühdose geübt. Am zweiten Termin werden die Graffiti dann auf Holzwände gesprüht, die nachher am Saarufer anlässlich des Weltkindertags am 20. September aufgestellt werden. Die Teilnahme ist kostenlos.