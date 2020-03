Umfrage : Jugendzentrum Saarburg fragt, welche Angebote die Jugendlichen sich wünschen

Saarburg Das Jugendzentrum Saarburg möchte von den Jugendlichen erfahren, an welchen Angeboten der Jugendarbeit sie Interesse haben. Die Mitarbeiter wollen dann schauen, was möglich ist und versuchen, es gemeinsam mit den jungen Leuten umzusetzen.

Jugendliche können ihre Ideen via Facebook-Messenger, Instagram oder per E-Mail an info@juz-saarburg.de einsenden.