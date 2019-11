Polizei : Junge Frau aus der Region bei einem Unfall schwer verletzt

Neuhütten/Börfink Eine junge Frau aus dem Landkreis Trier-Saarburg wurde bei einem Unfall am Sonntagmorgen nahe Börfink (Landkreis Birkenfeld) schwer verletzt. Die 21-Jährige hatte laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache gegen 6.45 Uhr auf der Kreisstraße 49 aus Richtung Neuhütten kommend in Fahrtrichtung Börfink in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Sie kam nach links auf den Grünstreifen ab und ihr Auto überschlug sich. Die junge Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.