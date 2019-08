Benefizaktion : Junge Konzer spenden 1661 Euro für Kinder krebskranker Eltern

Konz Sechs junge Leute aus dem Raum Konz haben zum dritten Mal die „Feier mit Herz“ veranstaltet und dabei 1661 Euro an Spenden für die Beratungsstelle Papillon in Trier gesammelt. Die Gastgeber verzichteten wie in den Vorjahren zugunsten einer lokal ansässigen sozialen Einrichtung auf Geschenke und baten ihre Gäste stattdessen um Spenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red