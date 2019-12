Benefiz : Junges Kammerorchester Trier gibt Adventskonzert

Konz Die Musiker erhielten beim adventlichen Benefizkonzert der Karl-Berg-Musikschule im Festsaal des Klosters Karthaus viel Applaus.

Der Festsaal des Klosters Karthaus war gut gefüllt, als Pia Langer, Leiterin der Karl-Berg-Musikschule Trier, am zweiten Adventssonntag die Gäste begrüßte.

Langer äußerte ihre Freude darüber, dass dieses Konzert – veranstaltet von der Stadt Trier in Kooperation mit der Stadt Konz – schon in die sechste Auflage gehe. Das adventliche Programm umfasste Stücke von Georg Philipp Telemann, Astor Piazolla und Wolfgang Amadeus Mozart. Aufgrund der Erkrankung einer Solistin sprang Friederike Karstens ein und präsentierte – begleitet von Mayer-Ullmann am Klavier – vier weihnachtliche Gesangsstücke von Telemann, Reger, Kollo und McGlohon.