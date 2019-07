Ausgezeichneter Nachwuchs : Vier Jungwinzer wollen den Titel (Video)

Info

Philip Apel ist 28 Jahre alt und seit 2017 Kellermeister im Weingut Hubertus M. Apel in Nittel. Das Gut betreibt er zusammen mit seinen Brüdern Johannes und Matthias, die den Betrieb 2016 von ihrem Onkel übernommen haben. „Wir haben den Fokus auf Elbling und Burgunder. Und inzwischen übernehmen die Burgunder den Hauptaugenmerk“, sagt er.

Peter Greif betreibt das Weingut Greif in Tawern-Fellerich. Er ist 35 Jahre alt und inzwischen schon zum dritten Mal im Finale des Wettbewerbs dabei. Sein Weingut produziert an der Obermosel vor allem Burgunder-Weine und Elbling. Er hat aber auch Anbauflächen an der Saar mit Riesling-Trauben.

Felix Heimes ist 23 Jahre alt. Er hat 2018 die Verantwortung in dem Weingut Würtzberg in Serrig übernommen. Sein Gut produziere Rieslinge und Burgunder, aber das Hauptaugenmerk liege auf dem Riesling.

Sarah Schmitt vom Weingut König Johann in Konz-Filzen ist 23 Jahre alt. Sie ist zusammen mit ihren Geschwistern Dennis, Nicole und Andrea 2016 in den elterlichen Betrieb eingestiegen. In erster Linie produzieren sie auf dem Gut Rieslinge.