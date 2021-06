Kirche : KAB gestaltet Gottesdienst mit

Konz Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) gestaltet am Sonntag, 20. Juni, um 11 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Konz einen Gottesdienst mit. Nach dem Gottesdienst wird an der Kirchentür um eine Spende für das KAB Weltnotwerk Welthungerhilfe gebeten.