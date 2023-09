Kai Strauss & The Electric Blues All Stars im Ducsaal Freudenburg Mit Kai Strauss „Night Shift“ auf Tournee

Von seinem professionellen Start, als er sich 1995 mit dem in Texas, USA, geborenen Sänger Memo Gonzalez zusammentat, bis hin zu seiner erfolgreichen Karriere als Solokünstler hat sich Kai Strauss als Gitarrist und Sänger mit Kraft und Originalität erwiesen. Mehrere German Blues Awards bestätigen seine Relevanz als Bandleader, aber auch als Sideman ist er gefragt und in den letzten Jahren mit US-Größen wie Jimmy Johnson, Mike Wheeler und dem für den Grammy nominierten Lurrie Bell aufgetreten. Mit „Night Shift“ hat er jetzt sein siebtes Album veröffentlicht, und wieder mal gelingt es ihm, die Blueswurzeln mit Elementen seiner eigenen Art von Funk und Soul zu einem aufregenden zeitgenössischen Sound zu verweben. Am Freitag, 22. September, 21 Uhr, kommt Kai Strauss & The Electric Blues All Stars in den Freudenburger Ducsaal. Die Karten gibt es für 27,40 Euro bei der TV-Tickethotline 0651/7199-996.