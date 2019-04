später lesen Blaulicht Kaminbrand sorgt für Feuerwehreinsatz in Irsch FOTO: Wilfried Hoffmann FOTO: Wilfried Hoffmann Teilen

Twittern

Teilen



Anwohner der Kapellenstraße in Irsch/Saar sind am Montag gegen 21.15 Uhr auf eine starke Rauchentwicklung an einem Wohnhaus aufmerksam geworden und verständigten die Feuerwehr. Die Leitstelle Trier alarmierte daraufhin zahlreiche Einsatzkräfte. Von Wilfried Hoffmann