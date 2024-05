Alle Optionen geprüft Beschlossene Sache: Die Alte Schule in Kanzem wird abgerissen

In Kanzem tut man sich mit dem Abschied von der Alten Schule schwer. Direkt neben dem nagelneuen, hochmodernen Bürgerhaus sieht das historische Gebäude aus dem Jahre 1880 noch älter aus. Da nutzt auch ein Schmuckbanner an der Fassade nichts. Im Ortsgemeinderat, dem Bauausschuss und auch bei Planerin Rosa Vollmuth wurde lange hin und her überlegt, ob nicht doch noch eine Weiternutzung irgendwie möglich wäre.