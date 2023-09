Dorfentwicklung Ein Leuchtturmprojekt für die ganze Region

Stolz sind sie in Kanzem. Die Initiatoren genauso wie die Bürger. Gefühlt das ganze Dorf ist auf den Beinen, als am Samstag das neue Bürgerhaus an der Kirchstraße, mit Blick auf die Saar und den Altenberg, eröffnet wird. Auch aus den Nachbargemeinden strömen die Neugierigen, versteht sich doch das Bürgerhaus als Leuchtturmprojekt und Anlaufstelle für die ganze Region, Touristen und Besucher. Ein moderner, schlichter Bau ist es geworden, mit hochwertiger architektonischer Anmutung und Ausstattung. Multifunktional und mit einem Lese-Café, dem „Buch und Wein“, das täglich (außer Dienstag und Mittwoch) geöffnet ist. Dort gibt es neben einem abgetrennten Kinderspielraum Hunderte Bücher und Zeitschriften, auch zur Leihe. Außerdem Weine und Sekte aller fünf ortsansässigen Winzer, so spart man sich die Wege und kann deren Angebot an einem Ort probieren und kaufen.