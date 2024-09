Vorab-Blick ins Menü Auszeichnung und eigenes Restaurant: Was es beim Weingut Cantzheim Neues gibt

Georg Thoma strahlt. Der Vater der Winzerin Anna Reimann ist froh über die Entwicklung des Weingutes Cantzheim in Kanzem an der Saar, dessen Entwicklung er mit dem Kauf der Immobilie 2007 angestoßen hatte. Der Wirtschaftsanwalt und ehemalige Deutsche-Bank-Aufsichtsrat hatte zunächst weniger den Weinbau oder die Gastronomie, sondern die Architektur im Sinn. Kein Wunder, ist doch wiederum sein Vater, Fritz Thoma, als Architekt Mitglied der bischöflichen Baukommission des Bistums Trier gewesen. Mit dem Star-Architekten Max Dudler baute Georg Thoma das Anwesen rund um den Gutshof von 1740 zu einem der schönsten Güter an der Saar aus.