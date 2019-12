Weinbau : Zwei Kräuter gegen das Artensterben: Kanzemer Winzer engagieren sich für nachhaltige Landwirtschaft

Katharina Frey-Treseler und Cord-Henrich Treseler in ihrem Weinberg: Das Winzerpaar aus Kanzem pflanzt Thymian und Oregano zwischen den Reben, um Insekten ihren Lebensraum zurückzugeben. Sie wollen einen Beitrag für eine ökologischere Landwirtschaft leisten. Foto: Jan Söfjer

Kanzem Wie kann Landwirtschaft nachhaltiger werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein EU-Projekt. Ein Winzerpaar aus Kanzem nimmt daran teil und testet, inwiefern Kräuter etwas bewirken können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Söfjer

Cord-Henrich Treseler geht im Weinberg in die Knie und begutachtet den Thymian-Strauch unter der Rebe. Er wirkt zufrieden. In 24 Rebenreihen wachsen auf einer Fläche von drei Hektar Thymian- und Oregano-Sträucher. Wir sind im Wawerner Jesuitenberg, der Hauptlage des Weingutes Dr. Frey aus Kanzem. Unten fließt gemächlich die Saar vorbei. Alles wirkt unspektakulär, doch bei dem Kräuteranbau geht es um etwas Großes: eine bessere, umweltfreundlichere und nachhaltigere Landwirtschaft in Europa.

Die anhaltende Intensivierung der Landwirtschaft und die Zunahme von Monokulturen hat zu einer schlechteren Bodenqualität, einer geringeren biologischen Vielfalt und einem höheren wirtschaftlichen Risiko der Landwirte geführt. „Das EU-Projekt Diverfarming ist nun der Versuch, mehr Ökologie in die Landwirtschaft zu bekommen, aber nicht durch Mehrkosten für die Landwirte“, sagt Sören Thiele-Bruhn, Professor für Bodenkunde an der Universität Trier, die Teil des Projekt-Konsortiums – eines Zusammenschlusses aus Forschenden und Praktikern – ist. Andere Mitglieder sind die Universität Córdoba (Spanien), die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Schweiz) und der Lebensmittelkonzern Barilla aus Italien.

Diverfarming bedeutet frei übersetzt Anbau verschiedener Pflanzen auf einer Fläche, um die Artenvielfalt zu erhalten. Das Projekt umfasst 13 Feldstudien und sieben Langzeitversuche in sechs EU-Regionen, um innovative Landwirtschafts- und Agrargeschäftsmodelle zu entwickeln. Die Testregionen liegen in Ungarn, Finnland, den Niederlanden, Italien, Spanien und in Kanzem. In Spanien wird Safran neben Mandelbäumen und Oliven gepflanzt, in Kanzem Oregano und Thymian neben Weinreben.

Thiele-Bruhn sagt, man versuche vermarktbare Produkte zu nehmen, um etwas von dem Mehraufwand zurückzubekommen. „Es gibt immer mehr Forderungen der Politik, nachhaltig zu wirtschaften, etwas für den Erosionsschutz zu machen und nach mehr Diversität, so dass auch Insekten wieder einen Lebensraum haben. Das ist nicht nur gut für den Wein. Die Insekten freuen sich, die Touristen freuen sich, und man macht etwas für den Bodenschutz.“ Man habe in den 50er Jahren schon gewusst, dass eine Fruchtfolge besser sei als eine Monokultur. Es habe lange in der EU Subventionsmittel für die falsche Landwirtschaft gegeben. Diverfarming widme sich nun kleinen Leuchtturmprojekten, die andere animieren würden, das nachzumachen.

Manuel Seeger, regionaler Koordinator des Projektes von der Uni Trier, sagt, es sei schwierig, aus verschiedenen Klimaregionen der EU und bei verschiedenen Anbauprodukten gemeinsame Aussagen zu treffen, klar sei aber, dass „die Natur gewinnt, die Landwirte gewinnen und die Anbauflächen ökologisch stabiler werden“.

In Kanzem begann das Projekt 2017. „2018 haben wir erstmals gepflanzt. Das klappte ganz gut“, sagt Katharina Frey-Treseler, die das Weingut Dr. Frey mit ihrem Mann Cord-Henrich Treseler betreibt. Seit 1994 verzichten sie auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln. „Es geht darum, die Monokultur Wein aufzulösen und einen Mehrwert für die Umwelt zu schaffen“, sagt Frey-Treseler.

Man mache es nicht primär für einen wirtschaftlichen Mehrwert, schaue aber, welche Möglichkeiten es gebe, die Kräuter zu vermarkten. Das sei beispielsweise durch die Firma Flavex aus Rehlingen möglich, die Naturextrakte aus Kräutern produziert. Ende November richtete das Winzerpaar einen gut besuchten Workshop zu nachhaltigen Alternativen in der Bewirtschaftung von Weinbergen im Rahmen des Diverfarming-Projektes aus.

Eine besondere Symbiose: Reben und Thymian. Foto: Jan Söfjer