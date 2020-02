Saarburg Voller Witz und Ironie verhandeln die Narren des Hau-Ruck lokal- und weltpolitische Themen bei ihrer Kappensitzung im „großen Bahnhof“.

„Umwerfend“, sagt Anja aus Trier, die mit zwei Freundinnen zum ersten Mal an einer Kappensitzung des Saarburger Karnevalsvereins teilnimmt. „Das ist einmalig!“ Was sie so begeistert, ist das Ergebnis monatelanger detailverliebter Arbeit, die die fast 400 Aktiven und Helfer das Jahr über leisten, das Resultat kann sich sehen lassen: Das 2020er Motto lautet „Großer Bahnhof“, der Hau Ruck geht davon aus, dass wegen der rasanten Entwicklung in Saarburg jetzt – auch aus Klimaschutzgründen – ein Bahn-Verkehrsknotenpunkt geschaffen wird, mit direkten Verbindungen nach ganz Europa.