Ehrung : Die Gesundheit lässt nach, die gute Tat nicht – Karl Heil wird Ehrenbürger von Hermeskeil

Wohltäter der Stadt: Karl Heil (83) wird im Feuerwehrmuseum zum Ehrenbürger von Hermeskeil ernannt. Foto: Herbert Thormeyer

Hermeskeil Karl Heil wird am Freitag im Feuerwehrmuseum Hermeskeil zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Lange Zeit war er politisch aktiv, hat mit seiner Stiftung eine Menge für die Vereine und fürs Stadtbild getan. Was motiviert den Wohltäter, der ein so großes Herz für seine Heimat hat?