Kolumne : Ich freue mich ...

„... sehr auf den Tag, an dem meine Frau Rita und ich die Familie zum Essen einladen und wir gemeinsam Ostern und einige Geburtstage ,nachfeiern’ können.“

Karl-Heinz Klupsch aus Trier-Irsch wird am 3. Mai 65. Zuvor haben noch drei Enkel Geburtstag: Karl-Justus am 29. April seinen zweiten, und am 30. April werden die Zwillinge Leon und Luca 13 Jahre alt. (rm.)