Karneval : Statt Umzug: Turm strahlt in Farben des KC

Der Turm der Wincheringer Burg wurde in den Farben des Karnevalsvereins angestrahlt. Foto: TV/KC Wincheringen

Wincheringen Obwohl es nicht möglich war, Karneval in diesem Jahr in der üblichen Art zu feiern, hat der Karnevalclub (KC) Wei Rünn Wincheringen versucht, im Rahmen des Möglichen einige Akzente zu setzen.

In den Wochen vor der Fastnacht hat der Verein auf den sozialen Netzwerken einige neue Videos und Rückblicke in Form von Filmen und Bildercollagen der vergangenen Jahre gepostet. Dies geschah in Kooperation mit den Partnervereinen Freudenburger Karnevalsklub (FKK) und der Serriger Karnevalsgesellschaft (SKG) – Noun da je.

Auch an den Nachwuchs in Wincheringen wurde gedacht, es gab Tüten, gefüllt mit allerlei Süßigkeiten und einem Orden für die Kinder. Die Tüten wurden am Fastnachtswochenende von den Garden verteilt.

Am Fastnachtssamstag, an dem eigentlich der Karnevalsumzug durch das Dorf ziehen sollte, gab es ein optisches Highlight: Der Turm der Wincheringer Burg wurde in den Farben des Karnevalsclub Wicheringen angestrahlt.