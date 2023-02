Karneval : Zurück zu James Bond und der Fernsehmaus

Konz-Oberemmel Bei der ersten Kappensitzung des ECC gingen die Oberemmler Narren auf eine Zeitreise in die 90er Jahre.

Unter dem Applaus der 250 Besucher in der Narhalla zogen um 20.11 Uhr Elferrat und Prinz Matthias I. „Lapsus, Kryptus, Smokerus“ mit seiner Prinzengarde und Tanzmariechen Elena Michels ein. Bei der Antrittsrede gab Prinz Matthias die närrischen elf Gesetze bekannt. Dirk Lorenz berichtete als Wanderer von seinen Erlebnissen im Urlaub in Österreich, wo er dank Corona seine Bergziegenkondition verloren hatte, aber dennoch keiner Seilbahn traute. Erstmals auf der Bühne standen die Tawerner Lausbuben Nils Noner und Johannes Luy.Sebastian Lorenz und Christian Jungblut berichteten über das Dorfgeschehen. Die „Foosboocken“ erzählten in ihrer Version der Lach- und Sachgeschichten aus der bekannten „Sendung mit der Maus“ unter anderem, wie die Löcher in den Käse kommen, und mit einem kleinen Film, was beim Traktor-Tüv in Oberemmel so alles passiert. Und Peter Lustig erklärte den Zuschauern, wie ein Banküberfall funktioniert. Die „Butschzecken“ erweckten mit ihrer Performance einige Musikstars wie Scorpions, Modern Talking oder Abba zum Leben. Der Showtanz der Prinzengarde zu 90er-Jahre-Musik sorgte für Begeisterung genau wie das „Projekt Reidert Stiffi, eine gemischte Tanzgruppe, mit ihrer Hommage an James Bond. Beim Schattenspiel der Märchengruppe zeigten die Akteure, was die Sitzungspräsidenten am Tag der Sitzung so alles veranstalten. Ein weiteres Highlight der Sitzung war Tanzmariechen Elena Michels, bevor zum großen Finale die Emmler Fastnachtsband „De Gaäkisch Knippcha“ für den krönenden Abschluss sorgte. Musikalisch begleitet wurde die Sitzung von der Winzerkapelle Oberemmel.