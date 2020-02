Fastnacht : Brexit, Currywurst und eine riesige Torte

Irsch Karnevalsgesellschaft Närrisches Saarschiff Irsch feiert mit bissigem Humor 66-jähriges Bestehen.

520 Narren im Saal sind sofort in Hochstimmung, obwohl man gerade in Irsch bei den meisten Vorträgen richtig mitdenken muss. So sollte man sich in der Baustellenlandschaft gut auskennen, wenn beispielsweise Gilla Wallrich und Ulrike Schneider vom Baustellenverschönerungsverein Scheiner geit net e.V. von diversen „Engstellen“ sprechen und die Wiederkehrenden Ausbaubeiträge ansprechen: „Ja, die Straßen könnte man mal wieder kehren.“ Und es wird die Frage aufgeworfen: Ein Brot zu kaufen ohne Bon, ist das dann ein Schwarzbrot? Der Alt-Demonstrant Roland Holbach freut sich über die Aufhebung der Immunität von AFD-Mann Gauland: „Na, dann kann das Coronavirus ja kommen.“ Die heutigen Demos sieht er als viel zu harmlos an: „Brockdorf, Wackersdorf und Startbahn West, das waren noch Demos.“