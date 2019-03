später lesen Serrig Karnevalsgruppe versammelt sich Teilen

Nach der Karnevalssession 2018/2019 steht bei der Serriger Karnevalsgesellschaft nun die ordentliche Jahreshauptversammlung an. Daher ergeht an alle Mitglieder und Interessierten die Einladung, daran teilzunehmen am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr in der Gymnastikhalle der Grundschule Serrig.