Im Sommer in die Bütt : Karneval in Trassem: Zum Jubiläum der Sandhoasen kommen die Gallier

Mit Symbolfigur, dem Sandhoas, und Jubiläumsorden: Präsident Markus Niggemann (links), Gründungsmitglied Herbert Boesen, und die Gardemädchen Ronja Zeimet (links) und Liv Sieren in der Waldarena, wo 44 Jahre Vereinsgeschichte zelebriert werden sollen. Foto: Herbert Thormeyer

Trassem Die Karnevalsgesellschaft Sandhoasen 1978 Trassem e.V. feiert am 10. September ihr närrisches Jubiläum dort, wo der Spitzname entstand: In der Waldarena des Walderlebniszentrums. Was hat dieser Ort mit Fastnacht zu tun?

Die Karnevalsgesellschaft Sandhoasen Trassem 1978 e.V. führt die Anhänger gehobenen Frohsinns am 10. September ab 19.11 Uhr zur Feier des närrischen 44. Geburtstages in die Zeit der Gallier zurück. Ganz Gallien war seinerzeit von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein kleines Dorf auf dem Saargau leistet erbitterten Widerstand gegen die Besatzer.

Wie es zum Namen Sandhoasen Trassem kam

Info Kartenvorverkauf Heute hat die Karnevalsgesellschaft Sandhoasen Trassem 1978 e.V. rund 80 aktive Mitglieder, davon rund die Hälfte Jugendliche. In den Garden tanzen auch Jungs mit. Der Verein präsentiert sich im Internet auf www.sandhoasen.de. Der Kartenvorverkauf läuft über den Präsidenten Markus Niggemann per WhatsApp 015206179324 und über Email sandhoastrassem@gmail.com. Im Eintrittspreis von 11 Euro ist ein Jubiläumssitzkissen enthalten, damit niemand auf dem blanken Sandstein sitzen muss.

Dieses Szenario feiert der Verein nicht irgendwo, sondern am Ursprungsort seines Spitznamens, die Sandhoasen, im Walderlebniszentrum mit einer Freiluft-Jubiläumssitzung. Und das kam so: „Vor der Vereinsgründung ist in jedem Jahr ein Rosenmontagsumzug organisiert worden“, erinnert sich Gründungsmitglied Herbert Boesen. 1978 beschlossen die Verantwortlichen dieser Aktionsgemeinschaft einen Verein zu gründen.

Aber welchen Namen sollte man dem Verein geben? Da kam den Gründern der Spitzname in den Sinn, den die Trassemer schon lange tragen: Sandhoasen, ein Vorschlag des damaligen Ortsbürgermeisters Walter Maximini. Was ist ein „Sandhoas?“

„Hier, wo heute das Walderlebniszentrum steht, ist früher Sandstein abgebaut worden, mit dem im Dorf viele Häuser errichtet wurden“, weiß der heutige Präsident, Markus Niggemann.

Erster Sandhoas in der Bütt war im Februar 1979 Hannelore Borens. Heute hat sich die Symbolfigur in eine große Handpuppe verwandelt, die Präsident Niggemann in jedem Jahr zum Leben erweckt und ihr seine Stimme leiht.

Wo Sandhoasen Trassem ihr Jubiläum feiern

In der Waldarena will das kleine Dorf den „Tutenschissern“ aus Saarburg erbarmungslosen karnevalistischen Widerstand leisten. Der Verein tritt komplett in gallischer Montur auf. „Es gibt auch ein paar Römer. Aber deren Schicksal ist ja vorauszusehen“, kündigt der Präsident an.

Wie alle Vereine haben die Sandhoasen unter den Auflagen von Corona gelitten, die das Jubiläum verstreichen ließen. Jetzt soll es zünftig an historischer Stätte nachgeholt werden mit einem Publikum im weiten Rund auf den Sandsteinblöcken, die in Trassem auch Humor bedeuten können.

Was zum Jubiläum der Sandhoasen Trassem geboten wird

Geboten wird den Freiluftnarren das ganze Spektrum Trassemer Frohsinns, mit Büttenrednern, drei Tanzgarden und dem Gesangstrio „Rabbeats“, ein Wortspiel aus Rabbit=Hase mit Rhythmus. Für das Jubiläum ist eigens ein Jubiläumsorden aufgelegt worden. Der Sandhoas, den ursprünglich Paul Schneider entwickelt hat, mutierte vom weißen Fell in ein braunes. Und die Hose ist nicht mehr grün, sondern rot, mit gallischem Flügelhelm auf dem Kopf. Aber die abgeknabberte Möhre blieb erhalten.