Fastnacht : Kurzfristige Absage: Kein Karnevalsumzug in Konz

So sah es 2020 in Konz aus: Das Segelschiff des Karnevalclubs Roscheid- Konz war der Höhepunkt des Umzuges durch die Stadt. In diesem Jahr rollen gar keine Karnevalswagen. Foto: HERBERT THORMEYER

Konz Der Karneval Club Roscheid hat den Umzug in der Stadt abgeblasen. Auch mit einem Prinzenpaar kann der Verein in diesem Jahr nicht aufwarten. Was dahinter steckt.

20 Wagen und Fußgruppen, 300 Aktive und geschätzte 5000 Zuschauer – so sah der vergangene Karnevalsumzug in Konz aus. Das war 2020, vor Corona. Jetzt ist alles anders. Der Karneval Club Roscheid (KCR) hat den für den 12. Februar geplanten Umzug mit großem Bedauern absagt.

Zu wenige Anmeldungen

Cilli Rohn, karnevalistisches Urgestein und Ehefrau des Vereinspräsidenten und Vorsitzenden Joachim Rohn, sagt auf TV-Anfrage: „Bis vergangenen Sonntag lief die Anmeldefrist. Doch da haben sich zu wenige Akteure angemeldet.“ Gerade mal sechs Wagen und fünf Fußgruppen seien es gewesen. Es sei schon traurig, dass ausgerechnet die Stadt keinen Umzug zusammenbekomme. In den Stadtteilen Könen und der Karnevalshochburg Oberemmel sind hingegen Umzüge vorgesehen.

Mit welchen Schwierigkeiten Karnevalisten kämpfen

Was steckt dahinter? Rohn macht mehrere Probleme aus, mit denen die Karnevalisten zu kämpfen haben. So habe Corona und die damit verbundene zweijährige Veranstaltungspause die Zahl der aktiven Mitglieder einbrechen lassen. Auch der Nachwuchs fehle. Zudem seien die technischen Anforderungen an die Wagen, für die entweder eine Betriebserlaubnis oder eine TÜV-Bescheinigung benötigt werde, hoch. Hohe Kosten seien ein weiteres Problem. Der frühe Termin in Konz ist laut Rohn immer schon schwierig gewesen. „Vor ihrem eigenen Umzug wollen einige Vereine nicht das Motto ihres Wagens verraten. Deshalb wollen sie dann auch nicht zu uns kommen“, erklärt sie.

KCR-Wagen sind trotzdem unterwegs

Was passiert nun mit den drei Wagen des KCR, also dem Wagen der Garde, dem des Prinzenpaars und dem Motivwagen? Sie sind fertig und einsatzbereit. „Die nehmen an anderen Umzügen teil, beispielsweise in Trier“, stellt Cilli Rohn fest.

Empfang des KCR ohne Prinzenpaar

Dass der Umzug in Konz ausfällt, hat der KCR bereits am vergangenen Montag bei seinem Neujahrsempfang im Ratskeller kundgetan. Rohn sagt: „Da war richtig viel Betrieb. Der wird immer noch richtig gut angenommen.“ Vertreter der ATK Trier, das Trierer Prinzenpaar und weitere Abordnungen seien dagewesen. Die Besucher hätten mit Verständnis auf die Absage reagiert. Mit einem eigenen Prinzenpaar konnte der Club an diesem Abend nicht aufwarten – und das erstmals seit 20 Jahren. Der Grund: Laut Rohn konnten keine Sponsoren gefunden werden. Auch den Geschäftsleuten mangele es an Geld.

Wie es mit der Rathauserstürmung aussieht

An der Rathauserstürmung an Weiberdonnerstag will der Roscheider Karneval-Club trotzdem festhalten. Ganz pragmatisch werden einfach die Rollen getauscht. In Konz übernimmt nun der Wuptus das Zepter und nicht wie früher das Prinzenpaar. An einer weiteren Tradition will der KCR festhalten: Er wird in der Karnevalswoche mit einer Abordnung die Seniorenheime und Kindergärten besuchen. Cilli Rohn erklärt: „Wir werden mit einer Gruppe Clowns dorthin gehen und mit den Kindern und Älteren tanzen, singen und ein wenig Frohsinn verbreiten.“

Auch die Stadtgarde hat Probleme

Zum KCR gehört auch eine Stadtgarde. Die hatte noch im Dezember auf Facebook gepostet, dass sie sich nach der coronabedingten Zwangspause auf den Konzer Karnevalsumzug freue. Dass der Zug ausfällt, ist nicht das einzige Problem der Tänzerinnen, die laut Rohn alle weit über 20 Jahre alt sind. Laut KCR-Schriftführerin Marion Hesse hat die Garde keine Halle mehr zum Trainieren. Bürgersaal und Haus der Jugend seien wegen Umbau und Eigenbedarf weggefallen, heißt es. Hesse stellt fest: „Wir sind von der Stadt enttäuscht, dass sie es nicht schafft, eine Halle zum Trainieren und für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen.“

Letzte Kappensitzung in Konz war 2019