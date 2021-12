Karneval : Flontaboach Schillingen-Heddert feiert närrisches Jubiläum – eigentlich

Info

Die große Kappensitzung ist für den 26. Februar 2022 um 20.11 Uhr in der Mehrzweckhalle Schillingen geplant. Tags darauf soll die Kinderkappensitzung ab 15.11 Uhr an gleicher Stelle losgehen. Der Jubiläumsumzug startet am 28. Februar, um 14.11 Uhr in der Schillinger Bahnhofstraße. Anmelden können Gruppen sich als Fußgruppe oder mit Mottowagen bis zum 26. Februar auf kvflontaboach@gmail.com.