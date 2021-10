Karneval : Ruck-Zuck startet der Karneval

Hermeskeil (red) Der Karnevalverein Ruck-Zuck startet am Samstag, 13. November, in den Karneval. Mit einem Programm aus Tanz, Show und Live-Musik wird der Startschuss für die kommende Session im Mehrgenerationenhaus abgefeuert.

Wer die neuen Tollitäten sind, will er aber noch nicht verraten. Eines wird aber schon verraten: Das Stadtprinzenpaar und auch das Kinderprinzenpaar werden Verein und die Stadt Hermeskeil in der neuen Session gebührend präsentieren und sich nahtlos in die Prinzengalerie des Ruck-Zuck einfügen. Es wird der Höhepunkt des Abends sein, wenn die Prinzenpaare zum ersten Mal die Bühne betreten, um sich mit ihrer Antrittsrede dem närrischen Volk vorzustellen.