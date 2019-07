Einzelhandel : Karstadt Trier: Aldi zieht ins Untergeschoss

Info

Der Aldi im Karstadt-Untergeschoss wird neben der Nagelstraße die zweite Filiale des Discounters in der Innenstadt sein und die neunte im gesamten Stadtgebiet. Lebensmittel-Supermärkte gibt es in der City innerhalb des Alleenrings allerdings weitere: Rewe in der Simeonstraße und in der Trier-Galerie, Nahkauf in der Brückenstraße, Bio-Gate in der Palaststraße und Netto in der Treviris-Passage. Auch der Unverpackt-Laden in der Simeonstraße hat ein breites Sortiment – verkauft seine Ware allerdings lose und ohne Plastikverpackungen.