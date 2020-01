Karneval : Karten für die Kappensitzungen

Wincheringen Der Kartenvorverkauf des Karnevalsverein Wincheringen ist am Sonntag, 5. Januar von 10 bis 13 Uhr im Gemeinderaum Kirchenberg in Wincheringen. Die Karte kostet neun Euro. Die Sitzungen sind am 8. und 15. Februar.

