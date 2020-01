Fastnacht : Kartenvorverkauf für die Kappensitzungen der Reblaus Wiltingen

Wiltingen „Disco pogo dingelingeling – Reblaus Foasent es ous Ding!“ – mit diesem Motto möchte die Reblaus Wiltingen in diesem Jahr unvergessliche Disconächte feiern. Für die beiden Kappensitzungen am Samstag, 15. Februar, und Samstag, 22. Februar, startet der Kartenvorverkauf am Sonntag, 26. Januar, 11 Uhr, in Rosi‘s Weinstube in Wiltingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red