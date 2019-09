Genuss : Kartoffeltage: Im Hochwald dreht sich alles um die Knolle

Kell am See/Reinsfeld/Hentern/Schillingen Gefüllte Klöße, Stippcher oder Krompernzopp: Die Kartoffel ist in der regionalen Küche vielfältig einsetzbar. Das beweisen vom 5. bis zum 20. Oktober die Kartoffeltage Saar-Hunsrück, bei denen Gastronomen wieder traditionelle Kartoffelgerichte auf den Tisch bringen.

26 Restaurants beteiligen sich an der Kulinarikaktion. Dabei werden ausschließlich regional produzierte Kartoffeln für die Vielzahl der angebotenen Gerichte verarbeitet. Zu den beteiligten Küchen zählen Betriebe unter anderem aus Reinsfeld, Kell am See, Schillingen und Hentern. Auch viele saarländische Restaurants sind dabei. Alle teilnehmenden Gastronomen sind Mitgliedsbetriebe der Regionalinitiativen Ebbes von Hei, SooNahe oder von Slow-Food, stehen also für die Verwendung regional produzierter und saisonal verfügbarer Produkte.