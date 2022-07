Konzertreihe : In Saarburg begeistern Bayern-Blech und Gypsy-Swing rund 900 Konzertbesucher

Station K holt mit LaBrassBanda und Die Gewürztraminer zwei Kultbands nach Saarburg, die das Publikum in Bewegung versetzen und 900 Menschen glücklich machen.

Saarburg Jean-Marc hüpft und tanzt mit seinen Kumpels aus dem saarländischen St. Wendel wie außer Rand und Band. Was ihn und das gesamte Publikum in Bewegung versetzt, sind die stakkatoartig spielenden Bläser von LaBrassBanda. Für sie hat der junge Saarländer ein großes Kompliment parat: „Disco war gestern, heute ist LaBrassBanda.“ Kein Wunder, denn die neueste Produktion der Jungs aus Übersee – das liegt am Chiemsee in Bayern – heißt „Danzn“, also Tanzen.

Eine Band, die so viel gute Laune verbreitet und dabei hohe Kunst produziert, hat mal eben zwei echte Symphoniker dabei, spielt aber mit den bayerischen Klischees – in Lederhosen und barfuß.

Die Texte zu verstehen, ist bestimmt nicht jedem leicht gefallen, denn beide Bands singen in ihrer jeweiligen „Landessprache“. Deshalb fragte Stefan Dettl von LaBrassBanda erst einmal: „Versteht’s ihr mi überhaupts? Sorry, aber I kann net anders red’n.“

Die Bayern kommen inzwischen weltweit an, und Dettl gab denn auch eine Episode zum Besten. Darüber, als sie der lustlos spielenden britischen Supergroup Oasis in Dänemark die Show gestohlen haben.

In Saarburg brauchten beide Formationen nicht um die Zuneigung ihrer Fans zu bangen. Gerne reist man auch von weit her an, um dieses Blechbläserspektakel zu erleben. So viele Töne in kürzester Zeit, das bringen derzeit nur LaBrassBanda zustande. Dabei spielt Stefan Huber die Tuba als Einziger im Sitzen. Denn sein Fuß ist eingegipst – was für den Tuba-Professor aber kein Hindernis darstellt.