Für Überblick und Koordinierung Kann der Kreis Trier-Saarburg Katastrophenlagen von Trier aus managen?

Trier · Newel ist raus. Doch wo kann der Kreis im Ernstfall nun sein Einsatz- und Lagezentrum einrichten? Da bietet sich doch der 130 Millionen Euro teure Feuerwehr-Neubau in an den Kaiserthermen in Trier an, an dem der Kreis selbst beteiligt ist. Oder etwa nicht?

30.11.2023 , 07:19 Uhr

So sieht die neue Feuerwache der Stadt Trier aus. Auf dem Gelände sollen später insgesamt drei Gebäude stehen. Eines davon betreibt der Landkreis. Darin ist die Leitstelle angesiedelt. Wäre dort auch ein alternativer Standort für ein Einsatz- und Lagezentrum? Foto: Wulf Architekten

Bei ortsübergreifende Hochwasserlagen oder Stürmen, Großbränden oder Unfällen mit Giftstoffen brauchen die örtlichen Feuerwehren Unterstützung. Zuerst übernimmt dann der Wehrleiter das Kommando, bei größeren Lagen oder im Katastrophenfall der Brand- und Katastrophenschutzinspekteure der Kreise und kreisfreien Städte. Politisch verantwortlich sind dann der jeweilige Landrat oder Oberbürgermeister. Und wenn es zu solch einem Katastrophenfall kommt, brauchen die Führungskräfte einen Raum, von dem aus sie sich nicht nur einen Überblick verschaffen, sondern auch alle laufenden Einsätze koordinieren können. Diesen Raum nennen sie Führungs- und Lagezentrum (FLZ).