Tiermisshandlung : Angeschossener Kater in Irsch - 1000 Euro Belohnung für Hinweise

Irsch Die Tierrechtsorganisation Peta setzt 1000 Euro Belohnung aus für Hinweise, die den Tierquäler überführen, der kürzlich einen Kater in Irsch schwer verletzt haben soll.

(mai) Dem Tier wurde laut Polizei das Projektil eines Luftgewehrs in der linken Vordertatze herausoperiert. Zudem hat ein Tierarzt eine Brustbeinfraktur mit unklarer Ursache bei dem Kater diagnostiziert. Die Tat soll sich am 10. November, vermutlich zwischen 18 und 19 Uhr, im Bereich Zerfer Straße oder dem oberhalb gelegenen Neubaugebiet zugetragen haben. Der Tierhalter geht laut Polizei davon aus, dass die beiden Verletzungen miteinander zusammenhängen.

Wie eine aktuelle Nachfrage ergeben hat, hat die Polizei bislang keine Hinweise in diesem Fall erhalten. Julia Zhorzel, Pressesprecherin von Peta mit Hauptsitz in Stuttgart, erklärt, dass die Organisation regelmäßig Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aussetze, um bei der Ermittlung der Täter zu helfen. Peta werde auf die Fälle durch Medienberichte oder auch durch Hinweise per Telefon oder Mail aufmerksam. Peta ruft dazu, Hinweise an die Organisation selbst zu melden. Auf Nachfrage heißt es, die Hinweise würden an die Polizei weitergegeben. Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, bittet generell darum, Hinweise der Polizei zu melden. Sie kenne eventuell Hintergründe und könne dann auch andere Fragen stellen.