Kein Jahr alt : Lebendig entsorgt? Junge Katze auf Parkplatz bei Palzem im Mülleimer gefunden

Sie frisst wieder: Die Katze, die in der Mülltonne gefunden worden ist. Foto: TV/Privat

Palzem-Wehr/Perl Das Tier wurde durch Zufall entdeckt. Wie es ihm jetzt geht und wie die Suche nach demjenigen läuft, der sie ausgesetzt hat.

Gerlinde Reinardt engagiert sich seit vielen Jahren im Tierschutzverein Merzig-Wadern. Die 69-jährige Perlerin hat schon häufig mit ausgesetzten Tieren zu tun gehabt. Doch was sie vergangene Woche erlebt hat, war auch für sie neu. Eine Katze war bei Palzem-Wehr in einer Mülltonne gefunden worden – lebendig. „Ich war fassungslos und geschockt“, sagt Reinardt.

War die Katze ein Weihnachtsgeschenk?

Eine Tierschützerin aus Luxemburg hatte Reinardt informiert. Diese wiederum war von einem jungen Paar angerufen worden, das die Katze zufällig am vergangenen Samstag bei einer Zigarettenpause auf dem Parkplatz an der B 419 bei Wehr entdeckt hatte. Sie befand sich laut Reinardt in einer Katzenkiste, die mit der Öffnung nach unten in die Tonne gestopft worden war. Daneben habe eine graue Tüte gestanden mit den üblichen Katzenutensilien wie Futter, Fressnapf, Streu und Kratzbrett. Alles relativ neu.

In dieser Box war die Katze in die Mülltonne auf dem Parkplatz bei Palzem-Wehr gestopft worden. Foto: TV/Privat

Reinardt vermutet: „Vielleicht hat jemand die Katze zu Weihnachten geschenkt bekommen. Sie ist noch relativ jung, noch kein Jahr alt. Dann gab’s womöglich ein Problem, die Katze hat an der Tapete oder den Möbeln gekratzt. Ich glaube, da hat jemand richtig Wut gehabt und sie entsorgt. Sonst wäre sie irgendwo ausgesetzt worden und hätte da wenigstens noch eine Chance gehabt.“ Aber in der Mülltonne? Reinardt spinnt die Sache weiter: „Es ist nicht vorstellbar, was passiert wäre, wenn das Müllauto gekommen wäre! Dann wäre die Katze dadrin gepresst worden!“

Der Katze geht es wieder besser

So war es großes Glück, dass die kleine Kreatur gefunden wurde. Ihr gehe es mittlerweile wieder besser, sagt Reinardt am Donnerstag. Sie sei zunächst ganz durch den Wind gewesen. Verschreckt habe der Vierbeiner in der Box gekauert, in der sie ihn zur Auffangstation des Tierschutzvereins in Merzig gebracht habe. Dort habe er geknurrt und gefaucht und habe auch nichts fressen wollen. Mittlerweile schmeckt es der Katze wieder. Sie lässt sich auch auf den Arm nehmen und ist verschmust. Am Freitag soll ein Tierarzt sie untersuchen. Es handelt sich um eine sogenannte Schildpatt-Katze. Schildpatt ist das niederländische Wort für Schildkröte und steht für eine besondere Fellfärbung, die in der Regel aus mehreren Farben besteht. Auf längere Sicht soll der ungewöhnliche Findling ein neues Zuhause erhalten, doch das dauert noch.

Der Fundort: In dieser Tonne hatte jemand die Katze samt Box entsorgt. Foto: Privat Foto: TV/Privat

Wird ein Tier ausgesetzt, kann es sich dabei um eine Straftat handeln

Denn zunächst steht die Kastration und die Fahndung nach dem einstigen Besitzer und Übeltäter an. Gerlinde Reinardt hat bei der Polizei Saarburg Anzeige wegen Aussetzen eines Tieres erstattet. Dort heißt es: „Wir haben die Sache ans Veterinäramt weitergegeben.“ Eine Sprecherin der Kreisverwaltung, bei der das Veterinäramt angesiedelt ist, erklärt auf TV-Anfrage, dass das Amt im Fall von Anzeigen prinzipiell das Bußgeld verhänge, wenn gegen das Tierschutzgesetz verstoßen worden sei. Im konkreten Fall könne es aber noch nicht tätig werden, da der Verursacher noch nicht ermittelt sei. Doch wer ermittelt den Verursacher? Wird ein Tier ausgesetzt, kann es sich dabei laut der Sprecherin um eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat handeln. Die Polizei gebe Fälle, bei denen es sich um eine Straftat handeln könnte, in der Regel an die Umweltkripo der Polizeiinspektion Trier weiter. Diese ermittele dann. Die Staatsanwaltschaft entscheide schließlich, ob der Tatbestand einer Straftat erfüllt sei. Eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren kann laut Tierschutzgesetz erhalten, wer einem Wirbeltier „anhaltende ... erhebliche Schmerzen“ zufügt.

Tierschützerin setzt aufs Internet

Die Ermittlungen der Kripo werden wohl schwierig. Die Katze ist laut Gerlinde Reinardt weder gechippt noch tätowiert. Der Parkplatz, auf dem sie ausgesetzt wurde, liegt abgelegen.