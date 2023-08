Katze überfahren Wohin mit toten Fundkatzen? Warum eine Frau ein tiefgekühltes Tier im Fundbüro abgeben wollte

Eine Frau kommt Anfang Juli mit einer Kühltasche in das Fundbüro in Konz. Als die Verwaltungsangestellte fragt, was sie dabei hat, öffnet die Frau die Tasche. Es ist eine tiefgekühlte tote Katze drin. Die Frau ist Tierschutz-Aktivistin. Sie versucht tote Katzen und andere Tiere an deren Besitzer zu vermitteln, indem sie unter anderem Fotos auf Social-Media-Plattformen in Gruppen zu vermissten Tieren veröffentlicht.