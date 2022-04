Katzenschutz-Verordnung : Ab Juni: Katzenhalter im Raum Saarburg-Kell müssen ihre Tiere kastrieren lassen

Vorher - nachher: Die Katze Keks wurde als frei lebende Katze krank in Schömerich eingefangen (links). Heute geht es ihr in ihrem neuen Zuhause gut (rechts). Foto: TV/Privat

Saarburg/Konz/Schömerich In der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell wird die Kastration von Katzen ab Juni 2022 zur Pflicht. Warum die Verwaltung das macht und was es die Halter kostet.

Ab 1. Juni gilt eine neue Verordnung zum Schutz frei lebender Katzen in der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell. Damit ist festgelegt, dass Katzenhalter ihr Tier kastrieren lassen müssen, wenn sie frei herumlaufen. Wir haben dazu Fragen beantwortet.

Im Kreis Trier-Saarburg ist Saarburg-Kell übrigens die erste VG, die sich eine solche Verordnung gibt. In der Region Trier hat dies die Verbandsgemeinde Gerolstein Mitte 2021 ebenfalls getan.

Was schreibt die Verordnung Katzenhaltern vor?

Gibt es Ausnahmen von der Kastrationspflicht?

Ja, auf Antrag können Ausnahmen von der Kastrationspflicht zugelassen werden, wenn ein „berechtigtes Interesse an der Fortpflanzungsfähigkeit besteht“ – also zum Beispiel, wenn jemand Katzen züchten möchte – und glaubhaft dargelegt werden kann, dass der Nachwuchs versorgt wird.

Wie sieht es mit frei lebenden Katzen aus?

Frei lebende Katzen, also solche, die nicht (mehr) von einem Menschen gehalten werden, kann die Verwaltung laut Verordnung kennzeichnen, registrieren und kastrieren lassen. Nach der Kastration kann das Tier wieder in Freiheit entlassen werden und zwar dort, wo es aufgegriffen wurde.

Was ist das Ziel der Verordnung?

Frei lebende Katzen sollen vor erheblichen Schmerzen und Schäden geschützt werden. Dieses Leid entsteht in der Regel dort, wo sich die Tiere unkontrolliert vermehren und große Populationen bilden, was immer wieder vorkommt.

Wieso führen große Populationen frei lebender Katzen in der Regel dazu, dass die Tiere leiden?

Das Nahrungsangebot wird in der großen Population für die einzelne Katze knapp, der soziale Stress steigt. Beides begünstigt eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit. In großen Populationen erhöht sich aber ohnehin die Gefahr, dass sich Katzenkrankheiten wie die Immunschwäche Katzenaids (FIV), Leukose (bösartige Tumore) und FIP (Bauchfellentzündung) ausbreiten. Die kranken Tiere leiden an erheblichen Schmerzen und sterben meist einen qualvollen Tod.