Karneval : KC Roscheid richtet wieder Umzug aus

Konz Der KC Roscheid mit seinem Regentenpaar Confluentia Esther I. und Prinz Marc I. richtet auch in diesem Jahr den Karnevalsumzug der Stadt Konz aus. Am Sonntag, 16. Februar, startet der Umzug um 13.11 Uhr in Karthaus, schlängelt sich durch die Stadt bis hin zum Marktplatz.



