Nächste Hürde bei Großprojekt Dauerkeime in Duschen und neue Probleme am Schulzentrum Konz

Wer in Konz regelmäßig in der Saar-Mosel-Halle Sport treibt, ist es leid. Seit rund zehn Monaten bleiben die meisten Duschen in der wichtigsten Sporthalle der Verbandsgemeinde Konz trocken. Der Grund: Die verantwortliche Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat Legionellen festgestellt. Diese Keime verbreiten sich vor allem über Wasserdampf und können grippeähnliche Erkrankungen oder sogar Lungenentzündungen bei Infizierten verursachen. Die Folge: Die Duschen bleiben außer Betrieb.