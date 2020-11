Kunst : Foto-Ausstellung nun in Pfarrkirche St. Pauli Bekehrung

Thomm (red) „Kein Frieden am Rand von Europa – Momentaufnahmen aus der Ostukraine“, so lautet der Titel der Ausstellung, die noch bis zum 26. November in der Pfarreiengemeinschaft Waldrach präsentiert wird.

Die großformatigen Fotografien, aufgenommen von Projektpartnern des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis, zeigen, wie sehr die Menschen, die im Osten des Landes leben, unter dem Krieg in ihrer Heimat leiden. Nachdem die Austellung in den vergangenen Wochen bereits in Schöndorf und Trier-Ruwer gezeigt wurde, ist sie nun vom 21. bis einschließlich 26. November in der Pfarrkirche St. Pauli Bekehrung in Thomm zu sehen. Sie kann zu den Öffnungszeiten der Kirche besucht werden.