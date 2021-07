Hochwasser : Ruhige Lage in Hermeskeil, Morbach und Thalfang – Wehren helfen in kritischen Gebieten aus

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Weitestgehend entspannt ist die Wetter- und Hochwasserlage derzeit im Hunsrück und Hochwald. Einige der Einsatzkräfte sind aber in anderen Teilen der Region unterwegs, wo die Lage dramatischer ist.

Im den Verbandsgemeinden (VG) Hermeskeil, Morbach und Thalfang ist die Hochwasserlage aktuell weitestgehend ruhig. So gab es in der VG Hermeskeil keine nennenswerten Einsätze, berichtet Wehrleiter Daniel Bredel: „Ungefähr ein Drittel unserer Einsatzkräfte helfen aber in anderen Gebieten.“ Sie haben sich dem Kreis Trier-Saarburg untergeordnet und sind zum Beispiel in Kordel im Einsatz.

In Morbach gab es ebenfalls keine Einsätze, allerdings sind Einsatzkräfte zur Unterstützung in anderen Gebieten unterwegs, berichtet der Morbacher Wehrleiter Marco Knöppel. In der Nacht haben dort 20 Kräfte ausgeholfen, tagsüber sind es derzeit noch sechs.