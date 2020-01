Trier/Konz/Saarburg Der Trier-Saarburger Umweltausschuss hat über das weitere Vorgehen beraten. Am Rand der Sitzung gab es einen kleinen Eklat.

Ein Klimakonzept für den Kreis Trier-Saarburg soll her, da herrscht weitgehend Einigkeit unter den Politikern. Wo dieses Konzept ansetzen soll, ist allerdings nicht klar. Das zeigt die Diskussion im Kreis-Umweltausschuss am Mittwoch. Die beiden Grünen-Ausschussmitglieder hätten gerne dem Vorschlag in der Sitzungsvorlage zugestimmt, einen Förderantrag für ein integriertes Klimaschutzkonzept für den Kreis Trier-Saarburg auf den Weg zu bringen. Die anderen im Ausschuss vertretenen Parteien (SPD, CDU und AfD) haben noch Beratungsbedarf über die Stoßrichtung des Konzeptes. Letztlich wurde deshalb nur beschlossen, dass sich die Verwaltung zunächst mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz detailliert über mögliche Inhalte eines Förderantrags abstimmen möge. Anna Jessenberger, Trierer Regionalreferentin der Energieagentur, war als Gast in der Sitzung, um zu zeigen, welche (Förder-)Möglichkeiten ein Klimaschutzkonzept mit sich bringt. Sie will sich nun zeitnah mit der Kreisverwaltung zusammensetzen und den Förderantrag ausarbeiten.