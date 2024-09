Nach Streikaufruf Warum der Betrieb im Krankenhaus Saarburg ganz normal läuft

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat die Ärzte an kommunalen Krankenhäusern bundesweit für den heutigen Montag, 16. September, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In der Region Trier gibt es nur ein Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft, und zwar in Saarburg. Der Saarburger Verwaltungsdirektor Matthias Gehlen stellt klar: „Bei uns ist heute kein einziger Arzt im Streik. Deshalb gibt es auch keine Leistungseinschränkungen.“ Es gebe nur noch wenige freie Betten, der Betrieb laufe wie gewohnt.