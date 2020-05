Nach erneuter Testung : Keine neuen Infektionen im DRK-Seniorenzentrum

Kell am See Nach der erneuten Testung der Bewohner und Mitarbeiter des DRK-Seniorenzentrums Kell am See am Mittwoch liegen nun die aktuellen Ergebnisse vor.



Die Covid-19-Tests fielen bei allen getesteten Bewohnern und Mitarbeitenden negativ aus, auch bei den zwei Bewohnern, die am Coronavirus erkrankt waren. Damit sind nun nur noch zwei Mitarbeiter, die zu Hause in Quarantäne sind, und der Bewohner, der sich zurzeit im Krankenhaus befindet, positiv.